المانيا: قصف قاعدة التاجي يهدد العمليات العسكرية ضد داعش

2020/03/12 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن قصف قاعدة التاجي في العراق، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي، يهدد العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ويزعزع استقرار الوضع في البلاد.وقالت الوزارة في بيان، "ندين الهجوم الصاروخي الجديد على قوات التحالف في العراق، ونعرب عن تعازينا لشركائنا الأمريكيين والبريطانيين وعوائل الضحايا، الهجمات غير مقبولة على الإطلاق، إنها تزيد من زعزعة استقرار العراق وتهدد نجاح العمليات العسكرية ضد داعش".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في الساعة الأولى من اليوم الخميس 12 آذار، مقتل ثلاثة وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

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