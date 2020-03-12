انفجارات بعبوات ناسفة تهز العاصمة بغداد

2020/03/12 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني ، مساء اليوم الخميس، بأن انفجارات بعبوات ناسفة هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد .وقال المصدر ، ان عبوتين ناسفيتن انفجرتا في منطقة الكريعات.واضاف ، ان مدينة الصدر شهدت انفجار عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب الاولى ضمن مدينة الصدر اسفرت عن اصابة مدني بجروح ،و العبوة الثانية انفجرت ضمن منطقة العبيدي اسفرت عن اصابة مدني بجروح.يذكر ان ثلاثة مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوتين ناسفين في منطقتي الشرطة الخامسة والغدير ، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس.

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