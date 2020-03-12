عاجل ... اصابات جديدة في محافظتين..

2020/03/12 | 20:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _سكاي برس

الصحة ...



تعلم تسجيل 6 اصابات في بغداد والنجف#مجموعالاصابات بفيروس كورونا بلغ 83 حالة...

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