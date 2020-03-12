اتباع الصدر.. لم نبلغ لحد الان بالغاء صلاة الجمعة

2020/03/12 | 20:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لازال اتباع التيار الصدري من القائمين على اقامة صلاة الجمعة بانتظار التوجيهات بايقاف اقامة صلاة الجمعة حفاظاً على ارواح المصلين.وذكر مصدر في المكتب الاعلامي لمكتب مدينة الصدر: لازلنا بانتظار […]

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