2020/03/12 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تعطل المدارس لأسبوع والجامعات 3 أسابيع بدءًا من 16 اذار الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعطل المدارس لأسبوع والجامعات 3 أسابيع بدءًا من 16 اذار الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعطل المدارس لأسبوع والجامعات 3 أسابيع بدءًا من 16 اذار الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).