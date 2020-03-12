التحالف الدولي يبلغ الحكومة العراقية بموقفه من هجوم البوكمال

2020/03/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال مصدر حكومي عراقي، الخميس 12 اذار 2020، ان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ابل...





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