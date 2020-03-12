وفاة الرئيس السابق للجنة الاولمبية البحرينية وأحد المؤسسين لبطولة الخليج الكروية

2020/03/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

توفي اليوم الخميس،(12 آذار 2020)، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق للجنة الاولمبية البح...





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