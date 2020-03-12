2020/03/12 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب نيابي لالغاء اجور الدراسة المسائية والتعليم الموازي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب نيابي لالغاء اجور الدراسة المسائية والتعليم الموازي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب نيابي لالغاء اجور الدراسة المسائية والتعليم الموازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).