تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

2020/03/12 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، عن تأجيل مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أنه “بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)قد تم تأجيل المباراة، بسبب دخول لاعبي ريال مدريد الحجر الصحي لمدة 15 يومًا”.وجاء قرار ريال مدريد بعد

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