2020/03/12 | 20:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالفتح للمربد: ضرورة تسمية رئيس للحكومة خارج إطار التحزب بعد أن فشلت العملية السياسية 16 عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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