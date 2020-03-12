بشير الحداد يثمن جهود خلية الأزمة ويدعو الى مضاعفة الجهود ونشر التوعية وتطبيق الإجراءات في عموم العراق للحد من إنتشار كورونا

2020/03/12 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد الجهود الكبيرة والمميزة لخلية الأزمة الحكومية، ويدعو الى مضاعفة الجهود وتطبيق كافة الاجراءات اللازمة من ضبط المطارات والمنافذ الحدودية للسيطرة على الأوضاع والحيلولة دون انتشار فايروس كورونا الخطير الذي بات يهدد حياة عامة الناس، فيما أشار الحداد إلى ضرورة إستمرار حملات التعفير والتعقيم لدوائر

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