صحة بغداد: خطر كورونا يقل في المناطق الريفية

2020/03/12 | 20:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد مدير صحة الكرخ، جاسم الحجامي، اليوم الخميس، أن خطر فيروس كورنا يقل في المناطق الريفية.وقال الحجامي في تصريح صحفي، إن "عمليات التعفير ستتركز على مناطق وسط بغداد المكتظة بالسكان"، مبيناً ان "خطورة فيروس كورنا أقل في المناطق الزراعية الريفية البعيدة عن الاكتظاظ السكاني".وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق ليوم الخميس 12 آذار 2020.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت 111 نموذجاً لحالات مشتبه باصابتها في مستشفيات المحافظات المختلفة".وبينت أن "النتائج الموجبة (الإصابات): 6 موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و 4 حالات في مدينة الطب في بغداد"، لافتة الى أن "مجموع الإصابات مع إضافة الحالات في إقليم كردستان بلغ 83، فيما بلغت حالات الشفاء 24، والوفيات 8 فقط".

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