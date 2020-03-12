إيقاف الدوري الامريكي لمدة شهر بسبب كورونا

2020/03/12 | 20:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم عن إيقاف منافسات الدوري الأمريكي لمدة 30 يومًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا.وكان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي، النادي الذي يمتلك ديفيد بيكهام حصة فيه، أول مباراة له على أرضه في الدرجة الأولى هذا الأسبوع، لكن القرار أتى ليمنع هذا الإنجاز التاريخييذكر ان الثنائي العراقي علي عدنان وجستن ميرام يشاركان في الدوري الامريكي للمحترفين .

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