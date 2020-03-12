نائب سوري يكشف عن تحركات اميركا المشبوهة.. هذا ما ستفعله بالعراق مستقبلاً

2020/03/12 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - سوريا

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