عطية : هل يتأثر العراق بمايحدث من طقس عاصف الان في مصر والشام؟

2020/03/12 | 20:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بين المتنبئ الجوي صادق عطية تاثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب مصر وبلاد الشام الان .

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