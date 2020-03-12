الصحة تعلن تسجيل ست إصابات جديدة بكورونا وتعلن وفيات واصابات الفايروس

2020/03/12 | 20:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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