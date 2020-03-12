صحة الكرخ: خطر كورونا يقل في المناطق الريفية

2020/03/12 | 20:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة الكرخ جاسم الحجامي، اليوم الخميس، أن خطر فيروس كورنا يقل في المناطق الريفية.وقال الحجامي لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عمليات التعفير ستتركز على مناطق وسط بغداد المكتظة بالسكان”، مبيناً ان “خطورة فيروس كورنا أقل في المناطق الزراعية الريفية البعيدة عن الاكتظاظ السكاني”.وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد

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