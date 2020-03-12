فيروس كورونا يضرب الليرة التركية

2020/03/12 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت الليرة التركية، الأربعاء، بفعل مخاوف أثارها الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في تركيا.

وأنهت الليرة جلسة التداول منخفضة 0.8 بالمئة عند 6.2080 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، ومقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

وفقدت الليرة التركية حوالي اثنين بالمئة منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36 بالمئة على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

وأضاف الوزير أن تركيا مستعدة لمنع تفشي الفيروس.

وأوضح أن المريض أصيب على الأرجح بمرض “كوفيد-19” خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضاً في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع: “هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا (…) المريض رجل صحّته العامّة جيّدة”، مشدّداً على أنّ أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

وتركيا التي يزيد عدد سكانها عن 80 مليون نسمة هي بلد سياحي بامتياز وقد استقبلت في 2019 حوالي 50 مليون زائر.

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