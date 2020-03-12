الصدر يدعو لحملة جبارة للقضاء على فيروس كورونا

2020/03/12 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الى حملة وطنية جبارة للقضاء على فيروس كورونا لعراق خال من الوباء.

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