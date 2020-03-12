وزارة الصحة: مجموع الاصابات بكورونا بلغت 83 حالة

2020/03/12 | 20:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس 12 آذار 2020.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت 111 نموذجاً لحالات مشتبه باصابتها في مستشفيات المحافظات المختلفة”.وبينت أن “النتائج الموجبة (الإصابات): 6 موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و

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