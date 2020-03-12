الموقف الوبائي لـ

2020/03/12 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير كشفت وزارة الصحة، عن الموقف الوبائي لفيروس "كورونا" في العراق، فيما أعلنت عن تسجيل إصابات جديدة بالمرض.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، يوم الخميس 12 آذار/مارس، إن "مختبراتها أجرت 111 نموذجًا لحالات يشتبه إصابتهم بالمرض في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مبينة أن "النتائج ظهرت موجبة لـ 6 حالات، واحدة منها في النجف، وحالة في بغداد - الرصافة، فضلًا عن 4 حالات في مستشفى مدينة الطب".

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وارتفع مجموع الإصابات في العراق، وفق البيان، إلى 83 حالة، منها 24 حالة تماثلت للشفاء التام، مقابل 8 وفيات.

وشددت الوزارة، على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة".

كما دعت الجهات المعنية كافة، إلى محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة، وناشدت الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعًا من انتقال هذا المرض".

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