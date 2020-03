تسجيل إصابات جديدة بكورونا في بغداد والنجف

2020/03/12 | 21:01 - المصدر: الحرة



أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي المصابين بالوباء إلى 83 شخصا.

وقالت في بيان نشر على صفحته في فيسبوك إن الحالات الجديدة توزعت على بغداد بواقع خمس إصابات، فيما سجلت حالة إصابة واحدة في النجف.

وكانت السلطات العراقية قالت في وقت سابق إن البلاد سجلت ثمانية حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لأشخاص عادوا مؤخرا من إيران مركز انتشار الوباء في الشرق الأوسط.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

ويعاني العراق من نقص مزمن في الأطباء والأدوية والمستشفيات، ويعبر العديد من مواطنيه عن عدم ثقتهم بالإجراءات الطبية وعدم تعاملها جديا مع حالات الإصابات بالمرض.



