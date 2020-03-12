تحالف القوى: العراق يحتاج لرئيس وزراء ينتشله من أزماته

2020/03/12 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى تحالف القوى العراقية، أن المرحلة المقبلة تحتاج الى رئيس وزراء قوي، لديه علاقات دولية لانتشال العراق من أزمته الاقتصادية.

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