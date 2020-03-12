صحة ديالى تعلن سلامة الفحص الأولي للمريضة المحجورة بعد اختفاء اعراض كورونا منها

2020/03/12 | 21:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل حذاف، اليوم الخميس، عن سلامة الفحص الاولي للمريضة المتواجدة في ردهة العزل الصحي ( دار الضيافة ) والتي تم تشخيص اصابتها سابقا بمرض كورونا المستجد.

وقال حذاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الفحص الاولي للعينة المرسلة كانت سلبية بعد استقرار حالتها الصحية واختفاء اعراض وعلامات المرض حيث سيتم ارسال عينة اخرى غدا لتأكيد سلامتها تمهيدا لاخراجها من الردهة".

واضاف انه "لاتوجد اي حالة اشتباه حاليا كون الحالة الوحيدة التي تم ادخالها امس الاربعاء تم اخراجها لسلامة نتيجة الفحص الخاص بها".

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