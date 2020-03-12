ذي قار وميسان تستعدان لإعلان خبر سار بشأن كورونا

2020/03/12 | 21:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بأن محافظتي ذي قار وميسان تستعدان لإعلان خبر سار بشأن فايروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "المصابين بفايروس كورونا والبالغ عددهم شخصين (رجل وامرأة) في محافظتي (ذي قار، وميسان) أظهرت نتائج فحصهم الثانية بأنها سالبة"، لافتا إلى أن " دوائر صحة المحافظتين تنتظران نتائج الفحص الثالث".

واشار المصدر، إلى أن "نتائج الفحص الثالث اذا تبين انها سالبة تعني أن المصابين اكتسبا الشفاء التام، وبالتالي تصبح ذي قار وميسان خاليتين من فايروس كورونا".

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