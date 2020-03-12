2020/03/12 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم
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أدان جعفر الصدر، السفير العراقي في المملكة المتحدة، اليوم الخميس 12 اذار 2020، الهجوم الصاروخي الذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد جعفر الصدر يعلق على هجوم التاجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أدان جعفر الصدر، السفير العراقي في المملكة المتحدة، اليوم الخميس 12 اذار 2020، الهجوم الصاروخي الذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد جعفر الصدر يعلق على هجوم التاجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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