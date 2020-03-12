ديالى تعلن موقف

2020/03/12 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة ديالى، فاضل نبيل، الخميس، موقف المحافظة من فايروس كور...





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