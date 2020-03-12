الصدر يغرد مجدداً بشأن كورونا

2020/03/12 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب حتى اليوم بوفاة 8 اشخاص فيما يعاني 38 شخصا آخرين من الإصابة بمختلف محافظات البلاد.

وقال الصدر، في تغريدته: "#حملة_وطن معاً لعراق خال من الوباء ( كورونا )..



حملة وطنية جبارة فجزاكم الله خيرا..



نسال الله ان يحميكم ويحمي العراق بجهودكم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (12 آذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا، فيما كشفت عن مجموع الاصابات في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 111 نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مبينا أن "النتائج الموجبة (الإصابات) كانت 6 موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و 4 حالات في مدينة الطب في بغداد".

واضاف البيان أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان: 83، ومجموع حالات الشفاء: 24، أما مجموع الوفيات: 8".

وتابع أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة"، داعيا "الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

واشار البيان إلى أن "الوزارة تهيب الجميع بالالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، دعت وزارة الصحة والبيئة، المواطنين إلى تطبيق توصيات الوزارة، فيما توعدت المخالفين بعقوبات.

ونشرت الصحة، بياناً بخصوص تصنيف كورونا "وباءً جامحاً"، دعت فيه "المواطنين، والجهات الحكومية، وغير الحكومية، الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن عن وزارة الصحة، ولجنة الامر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها".

وحذرت من ان التهاون قد يؤدي الى كارثة صحية، لا تحمد عقباها، ويعرض المخالف الى العقوبات القانونية، استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89).

بغداد اليوم- بغداد

أدان جعفر الصدر، السفير العراقي في المملكة المتحدة، اليوم الخميس 12 اذار 2020، الهجوم الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي شمالي بغداد والذي يستضيف قوات التحالف الدولي.

وكتب الصدر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي &rsqu

بغداد اليوم- البصرة

طالب مواطنون عراقيون متواجدون في دولة الكويت، الخميس (12 آذار 2020)، بالسماح لهم بالعودة إلى بلدهم بعد اغلاق منفذ سفوان الحدودي ومنع حركة طيران بين الكويت والعراق، بسبب ازمة كورونا.

وقالت المواطنة من محافظة البصرة نجاح

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، الخميس (12 اذار 2020)، ان الاقبال على خطوة تغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، او ما يعرف بـ(تعويم الدينار)، لمواجهة مخاوف الانهيار الاقتصادي يجب ان يكون الحل ا

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