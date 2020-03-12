نائب: أميركا تفرض سيطرتها التامة على الأجواء العراقية لتهديد الجوار

2020/03/12 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس، الحكومة العراقية إلى الكف عن “مجاملة” أمريكا “المتسيدة” على المجال الجوي العراقي، مشيرا إلى أن واشن...

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