ملك وملكة النرويج بالحجر الصحي

2020/03/12 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد التلفزيون النرويجي الرسمي أن ملك وملكة النرويج وأعضاء من الحكومة في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة رداً على سؤال صحفي عن إجراءات الحكومة في حال تأكدت المعلومة حيث أنه كان ضيفاً على الأردن : نتمنى له الشفاء العاجل في حال كانت الأنباء صحيحة

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