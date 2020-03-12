احمد جمعة - انتحار الرواية!

2020/03/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة انتحار الروايةقبل قرن زمن قال دستوفسكي: كلنا خرجنا من معطف غوغول، تلك الرواية الأسطورية، "المعطف" جوهرة الكتابة السردية، منها خرج وما زال يخرج عنها الروائيين، كم روائي عربي قرأ المعطف لغوغول؟ بناء شخصيات الرواية أصعب من كتابة الرواية ذاتها، اعقد من أحداثها وبناءها الدرامي، فالشخصية حينما تأخذك تضاريسها نحو عمقا مدوياً حتى تصبح حية متحركة مقنعه للقارئ.خلال رسم شخصية ما في رواية تكتبها أو ت......

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