حسام الدين مسعد - «النص» في مسرح الشارع

2020/03/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_الدين_مسعد #النص_في_مسرح_الشارعإن مسرح الشارع تبني موضوعاته علي الفكره وليس النص المكتوب ولذا فأنني أري أن مسرح الشارع جاء لفضاء المتلقي أينما وجد هذا الأخير وليس العكس ومن هذا المنطلق فإن مسرح الشارع لا يعترف بالنص البنيوي التقليدي وإنما يكون الإشتغال فيه علي الإرتجال والذي يخلق العلاقة الثنائيه التي تسمح للمتلقي بالمشاركة والتفاعل إن الفكرة في مسرح الشارع يجب ان يراعي فيها دراسة قضايا وإحتياجات ا......

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