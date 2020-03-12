2020/03/12 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت نقابة صحفيي كوردستان، اليوم الخميس، عن استحصال موافقة وزارة الداخلية باستثناء الصحفيين من قرار منع التنقل بين محافظات الاقليم من اجل تغطية الاخبار فيها.وجاء في بيان للجنة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في النقابة، ورد لشفق نيوز، انه بعد صدور قرار منع التنقل بين المدن وعدم الاشارة الى تنقل الصحفيين، قام نقيب الصحفيين الكوردستانيين ازاد حمد امين بالاتصال بوزارة الداخلية لتسهيل تنقل الصحفيين بين مدن ومحافظات الاقليم، مبينا ان هناك مساع مستمرة لاستحصال استثناء الصحفيين من ذلك القرار.واضاف انه لحين الحصول على الاستثناء تم اصدار اجراءات لتنقل الصحفيين بين المدن والمحافظات منها قيام اي صحفي يرغب زيارة اي محافظة او مدينة بهدف تغطية معينة او اي عمل صحفي بالاتصال بالمحافظ كون المحافظين قاموا بتشكيل لجنة خاصة بهذا الصدد.وتابع البيان انه لو لم توافق تلك اللجنة على زيارة الصحفي للمحافظة فابمكان الصحفي الاتصال بنقابة صحفيي كوردستان من اجل ان تقوم النقابة بتأمين التسهيلات.واصدرت اللجنة العليا المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان عدة قرارات منها منع التنقل بين محافظات الاقليم لمدة أسبوعين في اطار الإجراءات الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، تبدأ اعتباراً من 14 اذار الجاري ولغاية 28 من الشهر نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثناء الصحفيين في اقليم كوردستان من قرار منع التنقل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثناء الصحفيين في اقليم كوردستان من قرار منع التنقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).