النقل: استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في ارصفة الموانئ العراقية

2020/03/12 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت وزارة النقل، اليوم الخميس، استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في ارصفة موانئ العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "ارصفة الموانئ تعمل بكامل طاقتها لتأمين الوضع الغذائي والصحي بعد إغلاق المنافذ البرية".وأضافت انه "تم استقبال يوم أمس خمس بواخر على أرصفة ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق مع عمليات الملاحة والملاكات البحرية وادارة الميناء" .واوضحت انه "استقبل ميناء ام قصر الجنوبي 5 بواخر محملة بمختلف الحاويات والحمولات من البضائع والمواد الغذائية".

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