الخربيط: العراق يحتاج لرئيس وزراء ينتشله من أزماته

2020/03/12 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرأى النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالله الخربيط، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة تحتاج الى رئيس وزراء قوي، لديه علاقات دولية لانتشال العراق من أزمته الاقتصادية.وقال الخربيط، في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى لم يقم بمناقشة أي اسم لرئاسة الوزراء، لان الأمر مناط بالكتل الشيعية ،كونها مكلفة بذلك"، لافتاً الى أن "مشاورات تحالف القوى ستكون لاحقاً، أي بعد توصل الكتل السياسية الشيعية لمرشح لرئاسة الوزراء".وأضاف أن "العراق بحاجة الى رئيس وزراء فطن وسريع الحركة ويمتلك علاقات دولية في المرحلة المقبلة"، لافتاً الى أن "العالم مقبل على معركة كسر عظم بين منتجي النفط السائل (العراق، ايران، السعودية، روسيا، فنزويلا) وبين منتجي النفط الصخري (الولايات المتحدة، بحر الشمال، اوروبا، امريكا الجنوبية وحتى افريقيا)".ولفت الى أن"المرحلة المقبلة تحتاج الى رئيس وزراء يمتلك المواصفات التي تستطيع انتشال العراق من ازماته الاقتصادية".

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