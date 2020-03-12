ممثل عن ثورة تشرين يلتقي مسؤول روسي كبير لبحث آخر تطورات الحراك الشعبي

2020/03/12 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خطوة مهمة لإيصال المطالب المشروعة لثورة تشرين الإصلاحية الى المجتمع الدولي.

استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز أمين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالحراك الشعبي في العراق.

حيث قدم عزيز شرحا عن الأوضاع في ساحات التظاهر وما يتعرض له العديد من المتظاهرين والناشطين والإعلاميين من عمليات قتل وخطف وقمع تحت أنظار الحكومة العراقية، مؤكدا ضرورة أن تلعب روسيا دورا مهما في حماية صوت المتظاهرين الحقيقي ونقله الى العالم أجمع.

وأضاف، أن روسيا يمكنها ان تلعب دورا رئيسا في عملية الحوار الوطني وبضمانات دولية، مبينا ان الحوار يؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها صوت الشعب حاضرا وممثلا بشكل حقيقي.

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