رحلة السنة الكبيسة في أولها،،”كل العالم يكره 2020″ وعراقي يسخر: ليش أجيتي؟ (فيديو وصور)

2020/03/12 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بين اغتيالات وحروف وكوارث طبيعية وهجوم فيروسي وبائي على العالم، واخبار موت مفاجىء لمشاهير واضطرابات سياسية وشعبية في الكثير من البلدان، حمل العام 2020 احداثاً كثيرة ومتسارعة في ربعه الاول بشكل لم يسبق له مثيل خلال اكثر من عقد.بما انه سنه 2020 سنه خضره وكلها فيروسات ومظاهرات وحرب نفطيه وطقس […]

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