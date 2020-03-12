2020/03/12 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابع

تعرض مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الخميس (12 آذار 2020)، للإصابة بفايروس كورونا.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم"، في خبر نشرته على موقعها الرسمي، أن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا المستجد.

يتبع...

بغداد اليوم _ متابعة

شهدت منطقة روض الفرج في مصر تصادم قطارين قادمين من الصعيد، الأمر الذي أوقوع 13 مصابا.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر طبية، أن "الحادث حصل نتيجة اصطدم قطار رقم 989 القادم من محافظة أسوان، بالقطار رقم 991 القادم من سوه

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الطبية فى لبنان، تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وذكر مستشفى رفيق الحريرى الجامعى - فى بيان مساء الي

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84، فيما تجاوز عدد المصابين حتى صباح الخميس 2200 شخصا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، بفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وكالة روسية: اصابة علي اكبر ولايتي بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وكالة روسية: اصابة علي اكبر ولايتي بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).