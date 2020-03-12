النجف تعلن البدء بتعقيم الاسطوانات الغازية المستخدمة في منازل المواطنين لمواجهة كورونا

2020/03/12 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلن مدير إعلام الدفاع المدني في محافظة النجف، علي تويج، الخميس (12 آذار 2020)، البدء بتعقيم الاسط...





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