الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها المباشرة مع الهند

2020/03/12 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها المباشرة من والى الهند لشهر كامل.واشارت الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “تعليق الرحلات تستثنى منه رحلات العودة لإجلاء العراقيين الموجودين في الأراضي الهندية”.

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