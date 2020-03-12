هجوم قاعدة التاجي يثير جنون ترامب.. وضوء بنتاغوني اخضر للرد

2020/03/12 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الرئيس دونالد ترامب أعطى البنتاغون سلطة لإمكانية الرد على هجوم شن يوم أمس الأربعاء على قاعدة أمريكية في بغداد....

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