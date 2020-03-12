2020/03/12 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تسليم العراق اذربيجان 112 من اطفال تنظيم “ داعش” الوهابي من الجنسيّة الآذربيجانيّة والذين كانوا مُودَعين مع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرحّل 112 من أطفال داعش لبلدهم آذربيجان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرحّل 112 من أطفال داعش لبلدهم آذربيجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).