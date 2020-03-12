في جديد “كورونا”: /6/ إصابات منها /5/ في بغداد

2020/03/12 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت تستمر الإصابات بفيروس #كورونا الذي صنّفته #منظمة_الصحة العالمية أمس الأربعاء، «وباءً» بالارتفاع في #العراق، إذ سجّلت #وزارة_الصحة اليوم /6/ إصابات جديدة بالفيروس.وقالت الوزارة، في بيان،

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