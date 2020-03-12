الخامنئي : هناك مؤشرات ودلائل تدل على أن كورونا تم عن طريق هجوم بيولوجي

2020/03/12 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_أين} أشار المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، الى ان "مؤشرات ودلائل تعزز فرضية هجوم بيولوجي عن طريق فيروس كورونا".وقال الخامنئي، انه "بإمكان القوات المسلحة رفع مستوى جهوزيتها لمواجهة الهجمات البيولوجية".ووجه "رئيس الأركان الايرانية المسلحة بتأسيس مقر لتقديم الخدمات الطبية والصحية للشعب لمكافحة فيروس كورونا" مؤكدا ان "تأسيس مقر لمكافحة تفشي فيروس كورونا يأتي نظرا لوجود شواهد تشير إلى احتمالية وجود هجوم بيولوجي".

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