الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها المباشرة مع الهند ولبنان

2020/03/12 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها المباشرة من والى الهند ولبنان.واشارت الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “تعليق الرحلات تستثنى منه رحلات العودة لإجلاء العراقيين الموجودين في الأراضي الهندية”.واضاف البيان ان “الرحلات المباشرة بين العراق ولبنان ستتوقف ايضاً، مع اقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية […]

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