الملا : اطراف معروفة ستذهب بالعراق الى الهاوية

2020/03/12 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر النائب السابق، حيدر الملا، الخميس، من اصرار "اطراف معروفة" على الذهاب بالعراق الى "الهاوية"، من خلال تصعيد المواجهة مع التحالف الدولي.وقال الملا في تغريدة له على تويتر، ، ان "الإجهاز على بقايا الدولة أجندة واضحة لدى اطراف معروفة، البلاد بلا حكومة، واقتصاد يعاني وتحديات وبائية، وضغط ثورة تشرين لم تكفهم".وتابع: "مصرون ان يذهبوا بالعراق الى الهاوية من خلال تصعيد المواجهة المسلحة مع قوات التحالف الدولي".

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