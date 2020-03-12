يورو 2020 تقترب من التأجيل

2020/03/12 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتأجيل بطولة يورو 2020، بحسب تقرير صحفي فرنسي.وكان يويفا قد دعا اليوم الخميس ممثلي الاتحادات المحلية الأوروبية، لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة موقف كرة القدم من فيروس كورونا.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "القرار الذي سيتخذه يويفا هو تعليق دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتأجيل اليورو حتى عام 2021".وأشارت الصحيفة إلى أن "إقامة اليورو الصيف المقبل هو الأمر الأكثر تعقيدًا، وبالتالي فإن التأجيل هو الأقرب، في ظل عدم وضوح الرؤية، بخصوص إمكانية إقامة تصفيات البطاقات الأربع الأخيرة، في نهاية آذار الجاري".إلا أن قرار التأجيل يتطلب التفاوض مع الاتحاد الدولي (فيفا)، الذي يخطط لإقامة كأس العالم للأندية في صيف 2021.

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