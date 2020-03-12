العراق يوقف الرحلات الى الهند ويصدر توضيحا على مطارات اربيل- السليمانية

2020/03/12 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، عن إيقاف رحلاتها الى الهند، وفيما استثنت العراقيين الذي يرومون العودة الى بلادهم، شددت على توقف الرحلات الداخلية بشكل مؤقت من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم السبت المقبل.وقالت الشركة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها اوقفت رحلاتها المباشرة من العراق الى الهند ولمدة شهر من تاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠٢٠ بناءً على طلب السلطات الهندية بسبب تداعيات فيروس كورونا وتستثنى من هذا الاجراء رحلات العودة لإجلاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الهندية في المدة الذكورة.وأضاف البيان، "كما وتحيط الشركة المسافرين علماً عن ايقاف رحلاتها المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق ١٥ أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية".اما ما يتعلق بالرحلات الخاصة بين العراق والاردن تؤكد الخطوط الجوية العراقية ايقاف رحلاتها المباشرة من محطتي البصرة والسليمانية الى محطة عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة الى محطة عمان.وبشأن الرحلات الداخلية اضافت الشركة انها توقفها بشكل مؤقت من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم ١٤ /٣ /٢٠٢٠ فيما ستستمر الرحلات الخارجية من المحطات المذكورة الى شتى القطاعات بشكل منتظم وبحسب التوقيتات المجدولة.وردف البيان، كما وتؤكد الشركة التزامها التام بجميع قرارات لجنة الامر الديواني رقم (٥٥) لسنة (٢٠٢٠) واجراءات تعفير وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني بحسب اللوائح الصحية العالمية وكذلك التزام جميع موظفي الشركة بإجراءات السلامة حفاظاً على سلامة المسافرين.

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