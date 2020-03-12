العراق.. توقف الرحلات مع لبنان والهند وقرار بشأن الداخلية

2020/03/12 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الخطوط الجوية العراقية توقف رحلاتها مع لبنان والهند.

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