وزير الثقافة يبارك فوز فيلم عراقي تسجيلي بالجائزة الذهبية

2020/03/12 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، مخرج فيلم (الأهوار جنة عدن) الفنان سامي الجابري بحصوله على الجائزة الذهبية لجوائز الأوسكار التابعة للمركز السياحي العربي.

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